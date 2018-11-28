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تأيد حكم عدم اختصاص المحكمة بغلق مكتب BBC بالقاهرة

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 04:48 م
تأيد حكم عدم اختصاص المحكمة بغلق مكتب BBC بالقاهرة bbc-أرشيفية
كتب: كريم صبحى
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قضت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، برفض الاستئناف على حكم أول درجة، القاضي بعدم الاختصاص بنظر دعوى إغلاق مكتب "بي بي سي" في القاهرة.
 
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت سابقا  بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى التي أقامها المحامي محمد حامد سالم، التي يطالب فيها بسحب تراخيص وإغلاق مكتب هيئة الإذاعة البريطانية BBC في مصر.
 
وقال مقيم الدعوى محمد حامد سالم، بحسب نص دعواه، إن هيئة الإذاعة البريطانية دأبت على بث الأخبار الكاذبة والمفبركة، سعيًا إلى زعزعة الاستقرار في مصر، والتشويه المتعمد لصورة مصر خاصة في مجال حقوق الإنسان.
 
 

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