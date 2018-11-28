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تأجيل محاكمة المتهم باقتحام كنيسة عين شمس لـ10 ديسمبر

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 10:37 ص
تأجيل محاكمة المتهم باقتحام كنيسة عين شمس لـ10 ديسمبر محكمة -أرشيفية
كتب ـ كريم صبحى
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قررت محكمة جنح عين شمس ،تأجيل  محاكمة المتهم بمحاول اقتحام كنيسة حاملا سيخ حديد وأصاب شخصين بإصابات طفيفة لجلسة 10 ديسمبر . 
 
طالب دفاع المتهم خلال الجلسة، بعرضه على الطب النفسى كونه غير مسئول عن افعاله بسبب اصابته بمرض نفسى عقب وفاة والده.
 
وقال المتهم، إنه شاهد المهدى المنتظر داخل إلى الكنيسة، فحاول الدخول وراءه للبحث عنه، مؤكدا أنه نفذ ذلك من نفسه ولم يتلق تعليمات من أى جهات أو منظمات، وكشفت التحقيقات أن المتهم لا ينتمى إلى فصيل إرهابى.
 
وتلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغا من الأهالى بمحاولة أحد الأشخاص، ويدعى "إسلام. ف" اقتحام كنيسة، وفي يده سيخ حديد، وأصاب شخصين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن، وتم اقتياد المتهم إلى القسم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق.
 

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جنح عين شمس

عين شمس

المتهم بمحاولة اقتحام كنيسة عين شمس




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