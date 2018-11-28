بوتين يأمل فى لقاء ترامب خلال قمة العشرين بالأرجنتين

رويترز

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إنه يأمل فى لقاء نظيره الأمريكى دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين فى الأرجنتين هذا الأسبوع والتحدث عن الحواجز التجارية. ولم يتضح بعد ما إذا كان الاجتماع سيعقد أم لا.

وقال ترامب أمس الثلاثاء إنه قد يلغى الاجتماع بسبب احتجاز روسيا لثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية مطلع الأسبوع، لكن الكرملين قال اليوم الأربعاء إنه يعتقد أن الاجتماع لم يلغ.

وقال بوتين فى منتدى مالى فى موسكو اليوم الأربعاء "آمل أن أتمكن من التحدث مع ترامب فى الأرجنتين... آمل أن نتمكن من بحث الحواجز التجارية. سلوك ترامب بشكل عام إيجابى".