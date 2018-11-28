بوتين: سعر النفط عند مستوى 60 دولارا للبرميل مقبول جدا بالنسبة لروسيا

موسكو /أ ش أ/

أعلن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، أن سعر برميل النفط عند مستوى 60 دولارا مقبول جدا بالنسبة لروسيا.

وقال بوتين فى كلمة له خلال المنتدى الاستثمارى "روسيا تنادي" اليوم الأربعاء: "إن هذا المستوى مقبول جدا لنا؛ لأن نفقات الميزانية الروسية تقدَر على أساس سعر لبرميل النفط أعلى قليلا من 40 دولارا".

وأضاف قائلا إن بلاده تعمل مع الشركاء التجاريين الرئيسيين على إنشاء أنظمة مستقلة عن نظام التسوية المصرفية الدولى "سويفت"، و "إن روسيا مضطرة للتخلى عن الدولار، "ولكن ليس بشكل حاد ودون إلحاق الضرر بنفسها".