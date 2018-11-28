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بدء احتفالية الجامعة العربية باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 11:51 ص
بدء احتفالية الجامعة العربية باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى الجامعة العربية ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)
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بدأت فعاليةً تضامنية مع الشعب الفلسطينى اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمناسبة "اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى" الذى أقرّته الجمعية العامة للأمم المُتحدة فى 2 ديسمبر 1977 والقرارات اللاحقة التى اتخذتها الجمعية العامة بشأن قضية فلسطين بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ومشاركة عدد من المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية وسفراء الدول الأجنبية المُعتمدين لدى مصر والمنظمات العربية والدولية.

تأتى هذه الاحتفالية تأكيداً على مركزية القضية الفلسطينية وعلى الدعم والتضامن الكامل مع الشعب الفلسطينى فى نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس.

ويتضمن برنامج الفعالية إلقاء كلمات سياسية تضامنية مع الشعب الفلسطينى، من قِبَل جامعة الدول العربية والأمم المُتحدة ودولة فلسطين ومصر والسودان (رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى) وكلمة للأزهر الشريف وأُخرى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى مصر.

وسيُعرض شريط وثائقى حول القضية الفلسطينية وافتتاح معرض لوحات فنية لمجموعة من الرسامين التشكيليين العرب تُعبّر عن مكانة القضية الفلسطينية ومدينة القدس لدى الأمّة العربية وكذلك مُعاناة الشعب الفلسطينى المتواصلة جراء الاحتلال الإسرائيلي.

 


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