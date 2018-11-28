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اليوم.. صيادلة يطلقون مشروع لدعم صناعة الدواء فى مصر بمؤتمر صحفى

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 04:00 ص
اليوم.. صيادلة يطلقون مشروع لدعم صناعة الدواء فى مصر بمؤتمر صحفى الدكتور وائل على عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى للصيادلة
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور وائل على، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى للصيادلة، إنه من المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفى ظهر اليوم، الأربعاء، وذلك لإعلان إطلاق "مشروع الصيادلة المصريين"، لدعم القطاع الصيدلى وصناعة الدواء فى مصر، كى تتضافر الجهود حتى تصبح الصيدلة فى مصر على الخريطة العالمية للصيدلة، وتصبح موردا رئيسيا من موارد الدولة، والتى يقدر سنة التجارة البينية 2018 بـ100 مليار جنيه مصرى، وهو ما يقارب 6 مليار دولار .

 

وأوضح على، أن فى مصر توجد فرص كثيرة لم تكن مستغلة من قبل فى هذا المجال، مشيرا إلى أن هناك 24 تخصص للصيدلة فى العالم، فى الوقت الذى يوجد داخل مصر منهم 3 تخصصات فقط، لافتا إلى أن ذلك يمثل عائقا للاقتصاد المصرى لأنه يمنع الكثير من الصيادلة أن يعملوا فى هذه التخصصات خارج مصر.

 

وأضاف أنهم يهدفون إلى توظيف مليون مصرى خلال أربعة سنوات بشكل مباشر، وغير مباشر،وجعل الصحة والدواء لأول مرة صناعة منتجة بحيث تعطى لميزانية الدولة، ولا تأخذ منها، ووضع مصر على الخريطة الدولية لصناعة الصيدلة والدواء لتواكب التطور العالمى فى الخارج، وابتكار وخلق أدوية مصرية بنسبة 100 % لتقديمها للعالم، وتوفير أدوية تناسب دخل المواطن البسيط.

 


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