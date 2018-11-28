الوفد الروسى المشارك فى مفاوضات أستانة يجرى مباحثات مع الوفد السورى

أستانة(أ ش أ)

أجرى الوفد الروسى المشارك فى أستانة حول الأزمة السورية الذى يترأسه الممثل الرئاسى الخاص للتسوية السورية الكسندر لافرنتييف، مشاورات مع وفد الحكومة السورية برئاسة الممثل الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفرى.

وبدأت صباح، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الكازخية أستانة، الجولة الـ11 من المفاوضات حول سوريا، ومن المتوقع أن يركز الاجتماع على إنشاء منطقة منزوعة السلاح فى منطقة إدلب وإنشاء اللجنة الدستورية السورية.

وتعقد المشاورات فى فندق ريتز كارلتون، فى أستانة وسوف تستمر طوال اليوم الأول من الاجتماع. ومن المتوقع أن يناقش ممثلو روسيا القضايا المحددة مع ممثلين عن تركيا والمعارضة السورية والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دى مستورا. ومن المقرر عقد اجتماع ثلاثى للدول الضامنة لعملية أستانة- روسيا وإيران وتركيا- فى المساء.

وستعقد جلسة عامة فى اليوم الثانى من المفاوضات، غدا الخميس. وقد عقد الوفد الروسى بالفعل اجتماعا مع ممثلى إيران مساء الثلاثاء.

وفى السياق ذاته، أعلن مبعوث الرئيس الروسى الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، أن العديد من المسائل ستبحث فى الجولة الحادية عشر من مؤتمر أستانة حول سوريا، بما فيها اللجنة الدستورية واللاجئين والأوضاع فى إدلب. وقال لافرينتيف للصحفيين اليوم الأربعاء: " سيتم بحث اللجنة الدستورية والوضع فى إدلب ووضع اللاجئين ومواجهة الإرهاب فى لقاء أستانة الحالى".