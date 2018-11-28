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الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 05:01 م
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"المعلمين" تنظم قافلة طبية للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 04:05 م
"المعلمين" تنظم قافلة طبية للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سى
كتبت آية دعبس
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نظمت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، قافلة طبية مجانية للكشف المبكر عن مرض فيروس سى والأمراض غير السارية؛ وذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بعنوان "100 مليون صحة" .
 
وأكد "الزناتى" أن القافلة تستهدف توقيع الكشف الطبى على العاملين بالنقابة، وسيتم تقديم العلاج بالمجان للحالات المصابة من قبل وزارة الصحة .
 
وأضاف نقيب المعلمين أن ذلك يأتى فى إطار قيام النقابة بدورها المجتمعى والتواصل الدائم مع العاملين بالنقابة وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.
 
 
 

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