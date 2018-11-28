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المرور: حواجز حديدية بمحيط اﻹغلاق الجزئى للدائرى من المريوطية للأوتوستراد

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 05:00 ص
المرور: حواجز حديدية بمحيط اﻹغلاق الجزئى للدائرى من المريوطية للأوتوستراد اعمال تطوير
كتب عبد الرحمن سيد
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وضعت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية للمرور، حواجز حديدية بمحيط عملية إغلاق جزئى للطريق الدائرى لمنع الزحام اثناء أعمال إصلاحات فى المسافة من المريوطية حتى اﻷوتوستراد، وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق لمتابعة حركة السيارات.

وتنسق الإدارة العامة للمرور مع الشركة المصرية للصيانة وهيئة الطرق والكبارى، ﻹجراء أعمال إحلال وتجديد الحواجز الحديدية الجانبية اﻷمر الذى يستلزم استقطاع الحارة اليسرى فى الاتجاهين وبمجرد الانتهاء من اﻷعمال سيتم الانتقال الى الحارة اليمنى وستكون اﻷعمال يوميًا من الساعة 12 صباحا حتى 5 صباحا التى تستمر لمدة 30 يوما مع مراقبة الطرق على مدار اليوم.

وقامت إدارة المرور بمتابعة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة وتكثيف انتشار الخدمات بالطريق، مع وضع الشركة المنفذة المساعدات الفنية الكافية لتأمين الرحلات ومنطقة الأعمال، من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية لحين انتهاء الأعمال.

 


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