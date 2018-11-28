المجلس التنفيذى بمحافظة القاهرة يوافق على قبول تبرعات من مواطنين

كتب سيد الخلفاوى

وافق المجلس التنفيذى بمحافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، على سلسلة من التبرعات المقدمة من بعض المواطنين، والتى استعرضها رؤساء الأحياء والهيئات التابعة للمحافظة خلال المجلس.

ووافق المجلس على تبرع مقدم من الشركة الدولية لطب الأسنان بقيمة 10000 جنيه، وتبرع آخر من مواطن بجهاز طباعة ألوان قيمته 4000 جنيه.

كما وافق المجلس على المذكرة المقدمة من الإدارة المركزية لحماية الأملاك، والمتضمنة استغلال حى الأزبكية لقطعة أرض أملاك المحافظة الكائنة بـ 2 حارة الشريفة بالقللى بمساحة 70 متر، لإقامة مخزن منشآت سهلة الفك والتركيب للحى بصفة مؤقتة لحين إعداد المخطط التفصيلي لحى الأزبكية وذلك كحق انتفاع بدون مقابل على أن تظل الأرض ملكا للمحافظة.

كما وافق المجلس على المذكرة المقدمة من الإدارة المركزية لحماية الأملاك، والتى شملت طلبا من إحدى المواطنات بالتبرع بقطعة أرض من مبانى للقطعة 7240 بمنطقة المعراج بحى البساتين بمساحة 411 متر، لإقامة مسجد ومصلى سيدات ورجال ومركز لتحفيظ القرءان، وعمل مركز طبى تحت إشراف مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة.