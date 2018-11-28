video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 01:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الكرملين: لقاء ولى العهد السعودى ضمن جدول أعمال بوتين فى الأرجنتين

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 12:28 م
الكرملين: لقاء ولى العهد السعودى ضمن جدول أعمال بوتين فى الأرجنتين دميترى بيسكوف المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية
موسكو /أ ش أ/
إضافة تعليق

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن جدول أعمال الرئيس فلاديمير بوتين فى قمة الـ20 فى بوينس آيرس، يتضمن لقاء مع ولى العهد السعودى محمد بن سلمان.

وقال بيسكوف، فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، إن "جدول أعمال الرئيس فى الـ 30 من نوفمبر ومطلع ديسمبر، محدد كليا ويتضمن ثلاثة جوانب هى المشاركة فى قمة العشرين والزيارة الرسمية إلى الأرجنتين، إضافة إلى اللقاءات الثنائية وغيرها على هامش القمة، بما فى ذلك اللقاء مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وكان الكرملين قد أعلن، فى وقت سابق، أن التحضيرات للقاء بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكى دونالد ترامب فى الأرجنتين لا تزال جارية، وأن اللقاء متفق عليه ولم يرد من واشنطن ما يفيد بغير ذلك.

وفى السياق ذاته، أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية(الكرملين) ديمترى بيسكوف أنه ليس مطلعاً على أى قرارات بشأن إمكانية إعادة السفن الأوكرانية المحتجزة فى منطقة مضيق كيرتش.

وردا على سؤال حول ماهية شروط الكرملين لإعادة السفن وطواقمها الأوكرانيين المحتجزين، قال بيسكوف - فى تصريحات اليوم الأربعاء - : "لا استطيع الإجابة على هذا السؤال، ولا توجد لدى معلومات حول أى قرارات ستتخذ بخصوص هذا الموضوع".

وكانت ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية عبرت الحدود الدولية لروسيا السبت الماضى فى طريقها من البحر الأسود إلى مضيق كيرتش ودخلت المياه الإقليمية الروسية، ولم تستجب لقوات الأمن الفدرالى الروسى بالتوقف، ما دفع أسطول البحر الأسود الروسى لاحتجازها، وتم احتجاز 24 عسكرياً أوكرانياً، من بينهم اثنان من ضباط جهاز الأمن فى أوكرانيا وفقاً لبيانات جهاز الأمن الفدرالى الروسي، وفتح جهاز الأمن الفدرالى الروسى تحقيقا فى قضية عبور غير شرعى لحدود الدولة الروسية.


 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكرملين: مازالت الاستعدادات جارية للقاء بوتين وترامب

الكرملين

ولى العهد السعودى

جدول أعمال بوتين

الأرجنتين




لا تفوتك
صور.. "اليوم السابع" تتسلم 3 جوائز فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية

صور.. "اليوم السابع" تتسلم 3 جوائز فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية

11 نصيحة من مركز الأزهر العالمى لحماية المجتمع من خطر لعبة pubg

11 نصيحة من مركز الأزهر العالمى لحماية المجتمع من خطر لعبة pubg

مصر والسعودية.. تحديات مشتركة ومصير واحد.."القاهرة ـ الرياض" تحالف "ضد مؤامرات" استهداف المنطقة العربية.. مواجهة داعش والتصدى لتمويل قطر للإرهاب ودعم الشرعية فى اليمن أبرز معارك البلدين لنشر الاستقرار

مصر والسعودية.. تحديات مشتركة ومصير واحد.."القاهرة ـ الرياض" تحالف "ضد مؤامرات" استهداف المنطقة العربية.. مواجهة داعش والتصدى لتمويل قطر للإرهاب ودعم الشرعية فى اليمن أبرز معارك البلدين لنشر الاستقرار

الكرة الحمراء تصرخ.. الغضب يجتاح جماهير الأهلي عقب الهزيمة من المقاولون العرب فى الدوري.. الجماهير فى حالة ذهول وتُحمّل مجلس الخطيب مسئولية الإنهيار المحلى وضياع لقب أفريقيا والخروبج العربى

الكرة الحمراء تصرخ.. الغضب يجتاح جماهير الأهلي عقب الهزيمة من المقاولون العرب فى الدوري.. الجماهير فى حالة ذهول وتُحمّل مجلس الخطيب مسئولية الإنهيار المحلى وضياع لقب أفريقيا والخروبج العربى

تحديث جديد لخرائط جوجل يوفر دعم "الهاشتاج"

تحديث جديد لخرائط جوجل يوفر دعم "الهاشتاج"

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة