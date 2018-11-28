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القبض على عاطل طعن بائع بمطواة بسبب المزاح فى المنوفية

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 03:21 م
القبض على عاطل طعن بائع بمطواة بسبب المزاح فى المنوفية اللواء سمير أبوزامل مدير أمن المنوفية
المنوفية _ محمد فتحى
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قام عاطل بإحدى قرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، بطعن بائع متجول بمطواة، بسبب مشادة كلامية بينهما أثناء المزاح، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء سمير أبوزامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمورمركزشرطة الشهداء باستقبال مستشفى الشهداء المركزى "ك . ب . ش 17 عاما" بائع متجول ومقيم دائرة المركز مصاباً بجرح طعنى واشتباه نزيف بالبطن.
 
بالانتقال والفحص وسؤاله اتهم "ع . م . ع 22 عاما" بدون عمل ومقيم دائرة المركز بالتعدى عليه بالضرب بأداة حادة، مطواة، أثناء تواجده بالمركز على إثر مشادة كلامية بينهما بسبب المزاح وبسؤال المشكو فى حقه اعترف بارتكاب الواقعه لذات الخلافات وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
 
 

 


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