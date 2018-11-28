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العاصفة "ديانا" تضرب بريطانيا والسلطات تحذر المواطنين

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 04:23 م
العاصفة "ديانا" تضرب بريطانيا والسلطات تحذر المواطنين أمطار غزيرة _ صورة أرشيفية
لندن /أ ش أ/
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أطلقت السلطات البريطانية، اليوم الأربعاء، تحذيرا للمواطنين من حدوث رياح وهطول أمطار بغرب البلاد، جراء العاصفة "ديانا".

وذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، أن العاصفة "ديانا" مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 70 كيلو مترا فى الساعة، وأن خبراء الطقس حذروا من انقطاع الكهرباء وحدوث حالات وفاة جراء تطاير الحطام الناجم عن الرياح الشديدة التى ستستمر حتى الغد.

وأوضحت الشبكة أن الرياح الشديدة والضباب الكثيف قد تسببا فى اضطراب الرحلات الجوية فى العديد من المناطق إلى جانب إغلاق الطرق وسقوط الأشجار.

 


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