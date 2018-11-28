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"الشباب" كلمة السر فى نجاح مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى بشرم الشيخ

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 05:26 م
"الشباب" كلمة السر فى نجاح مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى بشرم الشيخ الشباب المشاركين بالمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي
كتبت آية دعبس
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إيمانا من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بأهمية الشباب ودورهم الفعال فى حماية البيئة والتنوع البيولوجى لأنهم مستقبل مصر و قوتها قامت وزارة البيئة بإشراك الشباب من مختلف الأعمار بمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى المنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 17: 29 نوفمبر الجارى.

 

وأكدت فؤاد أن مشاركة الشباب تأتى من أجل تدريبهم على تنظيم الأحداث والمؤتمرات العالمية وإكسابهم مهارات وخبرات تساعدهم فى بناء شخصيتهم وتحفزهم للعمل من أجل الحفاظ على البيئة وخاصة التنوع البيولوجى.

 

وقد قامت الوزارة بتدريب الشباب المشاركين بالمؤتمر على كيفية التعامل مع وفود المؤتمر وإشراكهم فى كافة مراحل التنظيم وتنفيذ عروض تقديمية تعبر عن مدى استيعابهم للموضوعات العلمية المقدمة فى المؤتمر وما اكتسبوه من معلومات تساعدهم فى الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجى ليكونوا صورة مشرفة لمصر أمام وفود العالم المشاركة بالمؤتمر 

 

كما تم تدريبهم على مساعدة الوفود وإرشادهم للقاعات وكيفية مواجهة أى تحديات قد تواجه الحضور .

 

جديرا بالذكر أن أعمار المشاركين بالمؤتمر تراوحت من 16 سنة إلى 30 سنة وتم تقسيمهم إلى مجموعات تختص كل مجموعة بأعمال معينة تتناسب مع أعمارهم وخبراتهم ومؤهلاتهم الدراسية.

 

وقد عبر الشباب عن سعادتهم بالمشاركة فى المؤتمر وأنها فرصة حقيقية لهم للتدريب على العمل و معرفة سبل حماية البيئة.

 


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