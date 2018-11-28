السودان تدعو لضرورة إيقاف مجازر الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للفلسطينين

أ ش أ

دعا عبدالمحمود عبدالحليم سفير السودان لدى مصر، ومندوبها الدائم بالجامعة العربية إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بمسؤولياته إزاء توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى وإيقاف المجازر الإسرائيلية التى تتحمل حكومة الاحتلال مسؤولياتها القانونية والجنائية الكاملة.

جاء ذلك فى كلمة السفير عبدالمحمود عبدالحليم الذى ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى أمام احتفالية الجامعة العربية باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى اليوم الأربعاء.

وجدد السفير السودانى إدانة بلاده للجرائم الإسرائيلية التى ترتكب بحق الشعب الفلسطينى والتى أوضحت بجلاء أن الاحتلال ينأى دوما عن خيارات السلام.

كما جدد الدعوة إلى مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته فى إنصاف الشعب الفلسطينى ورد الحقوق لأهلها وإنفاذ قرارته ذات الصِّلة بحماية المدنيين الفلسطينيين العزل وإنفاذ قرار الأمم المتحدة حول حماية المدنيين فى فلسطين ، وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ماجاء فى قرار الجمعية العامة وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة.

وأكد ضرورة التحرك الفاعل لتحقيق السلام الدائم والعادل والشامل الذى يمكن شعب فلسطين من ممارسة حقه فى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية..منبها إلى أن وجود القضية الفلسطينية دون حل سوف يؤجج صراعات المنطقة ويهدد السلام الإقليمى والدولي.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية مرت بمنعطفات كثيرة فى محاولات مستمرة فى تغييب مكانة هذه القضية ولكن الشعب الفلسطينى ازداد إصرارا برغم معاناته ومتمسكا بإيمان لا يتزعزع وإرادة لا تلين.

ومن جانبه..أكد أحمد شرقاوى ممثل الأزهر الشريف أن الأزهر ومن ورائه كافة المسلمين فى الشرق والمغرب يؤكدون دعمهم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى ومساعدتهم فى كافة المحافل الدولية.

ومن ناحيته ..أكد القس عبدالمسيح ميخائيل ممثل كنيسة القبطية الأرثوذكسية فى مصر على حق الشعب الفلسطينى فى السيادة على أراضيه ووطنه وتمكين الدولة الفلسطينية من التحرك بحرية تامة نحو التقدم والازدهار..مشددا على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل ونهائى وليس بدائل حلول للقضية الفلسطينية وبما يعيد الحق لأصحابه.