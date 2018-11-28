السناتور الجمهورية عن مسيسيبى تحتفظ بمقعدها فى مجلس الشيوخ

أ ف ب

تمكنت السناتور الجمهورية عن ميسيسيبى من الاحتفاظ بمقعدها فى مجلس الشيوخ رغم تعرضها لانتقادات على خلفية تصريحات اعتبرت ذات طابع عنصرى، وذلك فى المرحلة الأخيرة من انتخابات منتصف الولاية. وبذلك يكون الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عزز غالبيته الجمهورية فى مجلس الشيوخ.

وأظهرت نتائج أوردتها شبكتا "ان بى سى" و"فوكس نيوز" فوز السناتور المنتهية ولايتها سيندى هايد-سميث على منافسها الديموقراطى مايك إيسبى، عضو الكونجرس السابق بنسبة 54,4% مقابل 45,6% في 94% من الدوائر.