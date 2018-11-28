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الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 01:50 م
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السفير البريطانى بالقاهرة يشيد بتوجه مصر نحو الاستثمار فى العنصر البشرى

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 01:20 م
السفير البريطانى بالقاهرة يشيد بتوجه مصر نحو الاستثمار فى العنصر البشرى السفير البريطانى خلال اللقاء
رسالة لندن – أحمد يعقوب
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أحمد-يعقوب
 
اليوم السابع بلس
 
 
قال السفير البريطانى فى مصر، جيفرى آدامز، اليوم الأربعاء، إن مصر تشهد تطورات هامة، حيث أنه خلال الفترة من 2001 وحتى الآن شهدت مدينة القاهرة نموا عمرانيا هائلا وصلت بمشروعات التطوير العمرانى إلى منتصف المسافة بين العاصمة ومدينتى العين السخنة والسويس، مؤكدا أنه لمس تسارعا فى إنجاز الأعمال فى المشروعات فى مصر.
 
 
وأكد السفير البريطانى فى مصر، خلال كلمته أمام حفل الإفطار الذى نظمه لبعثة طرق الأبواب، التى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا تاريخية وقوية ومتنوعة، لافتا إلى أن هناك استثمارات بريطانية كبرى فى مصر مثل بريتش بتروليوم وشل وفودافون وإتش إس بى سى، مشيدا بأهمية التوجه المصرى نحو التطوير والاستثمار فى رأس المال البشرى والإنسان المصرى، من حيث التعليم والصحة وريادة الأعمال، مؤكدا أن هناك العديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية البريطانية تعمل فى مصر.
 
 
وانطلقت أمس الثلاثاء، فى العاصمة البريطانية لندن، ومدينتى مانشستر وليفربول، فعاليات أكبر بعثة طرق أبواب، تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجارى، لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والترويج للفرص الاستثمارية فى مصر.
 
 
ويشارك فى أعمال البعثة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونحو 50 شركة مصرية، فى زيارة تستهدف دعم العلاقات الاقتصادية بين "القاهرة" و"لندن"، وإطلاع كبار المسؤولين فى المملكة المتحدة، والشركات البريطانية، على التقدم الهام لمؤشرات أداء الاقتصاد المصرى، من خلال تطبيق أكبر برنامج إصلاح فى تاريخ مصر الحديث، وفرص الاستثمار التى تقدمها مصر أمام المجتمع الاستثمارى الدولى.
 
 
وقال المهندس خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، إن الزيارة السنوية لبعثة طرق الأبواب إلى بريطانيا، تستهدف توثيق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والتى تمتد على مدار عقود طويلة، مؤكدا أن مصر تعد بوابة الاستثمار فى القارة الأفريقية، عن طريق العديد من الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر مع التجمعات والدول الأفريقية، والتى تتيح النفاذ إلى أسواق القارة السمراء.
 
 
ويتحدث خلال فعاليات واجتماعات بعثة طرق الأبواب إلى المملكة المتحدة، محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، ومحسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، وعاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، وألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، وحلمى غازى، المدير التنفيذى ورئيس الخدمات المصرفية العالمية لبنك HSBC مصر، والسفير البريطانى فى مصر، السير جيفرى آدامز، والسفير طارق عادل، السفير المصرى فى بريطانيا، وإيان جراى، رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية.
 
 
ويتضمن جدول الزيارات واللقاءات الخاص ببعثة طرق الأبواب إلى المملكة المتحدة، اجتماعات فى العاصمة البريطانية، لندن، تركز على مجالات التعليم والرعاية الصحية، والمشروعات القومية العملاقة التى تنفذها مصر حاليا، مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات البنية التحتية، وحفل استقبال ينظمه السفير طارق عادل، السفير المصرى فى بريطانيا بمقر إقامته فى لندن، وزيارة إلى مدينة مانشستر، لبحث الفرص فى مجال البترول والغاز وعرض التطورات الخاصة بقطاع الطاقة المصرى، وزيارة مدينة ليفربول الساحلية، وعقد لقاءات فى مجال النقل.

 


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