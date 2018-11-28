السفير البريطانى بالقاهرة يشيد بتوجه مصر نحو الاستثمار فى العنصر البشرى

رسالة لندن – أحمد يعقوب

قال السفير البريطانى فى مصر، جيفرى آدامز، اليوم الأربعاء، إن مصر تشهد تطورات هامة، حيث أنه خلال الفترة من 2001 وحتى الآن شهدت مدينة القاهرة نموا عمرانيا هائلا وصلت بمشروعات التطوير العمرانى إلى منتصف المسافة بين العاصمة ومدينتى العين السخنة والسويس، مؤكدا أنه لمس تسارعا فى إنجاز الأعمال فى المشروعات فى مصر.

وأكد السفير البريطانى فى مصر، خلال كلمته أمام حفل الإفطار الذى نظمه لبعثة طرق الأبواب، التى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا تاريخية وقوية ومتنوعة، لافتا إلى أن هناك استثمارات بريطانية كبرى فى مصر مثل بريتش بتروليوم وشل وفودافون وإتش إس بى سى، مشيدا بأهمية التوجه المصرى نحو التطوير والاستثمار فى رأس المال البشرى والإنسان المصرى، من حيث التعليم والصحة وريادة الأعمال، مؤكدا أن هناك العديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية البريطانية تعمل فى مصر.

وانطلقت أمس الثلاثاء، فى العاصمة البريطانية لندن، ومدينتى مانشستر وليفربول، فعاليات أكبر بعثة طرق أبواب، تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجارى، لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والترويج للفرص الاستثمارية فى مصر.