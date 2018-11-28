السجن 6 سنوات لمنجد لحيازته مواد مخدرة فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم منجد بالسجن 6 سنوات لحيازته سلاح نارى ومواد مخدرة بقصد الإتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار مختار ماضي، وعضوية المستشارين، محمد ناجي، وإيهاب كمال عزيز، وسكرتارية نبيل شكري وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 8253 لسنة 2018 جنايات قسم أول الزقازيق، عندما تلقى اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من الرائد حسين أبوفول، رئيس مباحث قسم أول، بقيام النقبين محمود عز الدين، وشهاب شاكر، من ضبط "محمود ر ال ح" 30 سنة منجد بحوزته سلاح نارى وكمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح بقصد الدفاع عن النفس، تم إحالة المتهم للنيابة العامة التى أحالته لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.