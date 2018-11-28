السجن المشدد 6 سنوات لعاطل خطف طفلة بدار السلام

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "نسيم.ف" بالسجن المشدد 6 سنوات، لاتهامه بخطف طفلة بدار السلام.

وصدر الحكم برئاسة المستشار علي النمر، وعضوية المستشارين محمد حسنى العالم وطارق خميس وأيمن فرحات، وأمانة سر شريف محمد وخالد شعبان.

وأسندت النيابة العامة، للمتهم "نسيم فاروز"، تهمة خطف المجني عليها "شروق محمد" بالإكراه بأن اصطحبها عنوة إلى أحد الأماكن النائية قاصدا من ذلك قطع الصلة بينها وبين ذويها حال كونها تبلغ من العمر ستة أعوام.