السجن المشدد 3 سنوات لنائب محافظ الشرقية الإخواني

الشرقية- فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، الإخواني المهندس محمد محمد عزت بدوى، نائب محافظ الشرقية، بالسجن المشدد 3 سنوات، لانضمامة لجماعة الإخوان الإرهابية، والتحرض على العنف.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابى وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبدالمنعم، بحضور أحمد سامى، وكيل النيابة، وسكرتارية أحمد رزق.

وتعود أحداث القضية رقم 9575 لسنة 2013 جنايات قسم أول الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة بالزقازيق "محمد محمد عزت بدوى" 52 سنة، نائب محافظ الشرقية، بتهمة الإنضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وحيازة منشورات تروج للتحريض علي العنف ضد مؤسسات الدولة، وبعرضه علي نيابة قسم أول الزقازيق، قررت إحالته لمحكمة الجنايات، التي أصدر حكمها المتقدم.