video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 06:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

السجن المشدد 3 سنوات لنائب محافظ الشرقية الإخواني

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 04:29 م
السجن المشدد 3 سنوات لنائب محافظ الشرقية الإخواني هيئة المحكمة
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، الإخواني المهندس محمد محمد عزت بدوى، نائب محافظ الشرقية، بالسجن المشدد 3 سنوات، لانضمامة لجماعة الإخوان الإرهابية، والتحرض على العنف.
 
وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابى وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبدالمنعم، بحضور أحمد سامى، وكيل النيابة، وسكرتارية أحمد رزق.
 
وتعود أحداث القضية رقم 9575 لسنة 2013 جنايات قسم أول الزقازيق، عندما  أحالت النيابة العامة بالزقازيق "محمد محمد عزت بدوى" 52 سنة، نائب محافظ الشرقية، بتهمة الإنضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وحيازة منشورات تروج للتحريض علي العنف ضد مؤسسات الدولة، وبعرضه علي نيابة قسم أول الزقازيق، قررت إحالته لمحكمة الجنايات، التي أصدر حكمها المتقدم.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السجن 10سنوات لعاطلين لشروعهما فى قتل طفل أمام شقيقته الصغرى بالشرقية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

الزقازيق

الجماعة الارهابية

الجنايات




لا تفوتك
صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة