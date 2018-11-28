الخارجية الصينية: سنتخذ الإجراءات ضد أى تدخل أجنبى لحماية حقوقنا المشروعة

بكين (أ ش أ)

أكدت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء، أنها ستتخذ كافة الإجراءات لحماية والحفاظ على الحقوق الصينية المشروعة.

جاء ذلك فى تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانج خلال المؤتمر الصحفى اليومى، تعليقا على تصريح السفير الصينى لدى الولايات المتحدة بأن الصين سترد "على نحو متناسب" حال فرض أية عقوبات أمريكية على مسؤولين صينيين بشأن مزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان فى منطقة "شينجيانغ".

وقال شوانج "سبق وأكدنا أن هذه (الأوضاع فى شينجيانغ) شأن صينى داخلى، ونرفض أى تدخل أجنبى فى الشؤون الداخلية الصينية، وإذا حدث أى تدخل، سنتخذ كافة الإجراءات لحماية والحفاظ على حقوقنا المشروعة".