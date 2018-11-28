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الحكومة توافق تنضم لبروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 01:12 م
الحكومة توافق تنضم لبروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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وافق مجلس الوزراء على السير فى إجراءات الانضمام لبروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع فى منتجات التبغ، المنبثق عن الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، وتشكيل لجنة وطنية فنية لمتابعة تطبيق وتنفيذ البروتوكول.

 

ويهدف البروتوكول إلى القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع فى التبغ ومنتجاته وذلك من خلال تأمين سلسلة توريد منتجات التبغ بتأسيس نظام تعقب وتتبع عالمى خلال خمس سنوات من تاريخ دخول البروتوكول حيز التنفيذ، ولا يقتصر موضوع البروتوكول على حماية الصحة العامة، وإنما يتعلق بأمور اقتصادية وصناعية وتجارية خاصة بمنتجات التبغ منها منح تراخيص الاستيراد والتصدير والتصنيع والتعقب واختفاء أثر منتجات التبغ.

 

 


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