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"البنتاجون" يحذر روسيا من العبث بموقع هجوم بالغاز بحلب السورية

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 02:49 ص
"البنتاجون" يحذر روسيا من العبث بموقع هجوم بالغاز بحلب السورية وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس
(أ ش أ)
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حذرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" روسيا من العبث بموقع هجوم مزعوم بالغاز فى مدينة حلب السورية، وطالبتها بالسماح للمحققين بتفتيش الموقع.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية الليلة عن شون روبرتسون المتحدث باسم البنتاجون قوله،: "نحذر روسيا من مغبة العبث فى موقع آخر لهجوم يشتبه بأنه بالأسلحة الكيماوية، كما نحث روسيا على تأمين سلامة مفتشى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حتى يتسنى التحقيق فى هذه المزاعم بصورة عادلة وشفافة".

ودعا الحكومة السورية إلى عدم استخدام "ذرائع كاذبة" لشن ضربات جوية على منطقة عدم التصعيد فى إدلب.

وأضاف روبرتسون "نتواصل على مستويات عليا مع الحكومة الروسية والجيش الروسى لتوضيح أن أى هجوم على إدلب سيمثل تصعيدا طائشا للصراع".

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد قالت إنها ستحقق فى هجوم الغاز المزعوم فى حلب، والذى وقع يوم السبت، وأفادت تقارير بأنه أسفر عن إصابة ما يصل إلى 100 شخص. وحملت الحكومة السورية وحليفتها روسيا مقاتلى المعارضة المسؤولية عن هذا الهجوم.

واتهمت الولايات المتحدة فى أبريل روسيا بمنع مفتشين دوليين من الوصول إلى موقع يشتبه بأنه تعرض لهجوم بغاز سام فى مدينة دوما السورية، وقالت إن الروس أو السوريين ربما عبثوا بالأدلة الميدانية.

 


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البنتاجون

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