البابا تواضروس الثانى يستقبل سفير الدنمارك بالقاهرة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية توماس أنكر كريستنسن سفير مملكة الدنمارك بمصر.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريح له، إن زيارة سفير الدنمارك بالقاهرة تأتي بهدف التعارف بعد توليه منصبه سفيرًا لبلاده بالقاهرة، لافتا إلى أن قداسة البابا رحب بالسفير الجديد متمنيا له التوفيق في كل أعماله، وقدم له هدية تذكارية بمناسبة الزيارة