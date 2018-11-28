الاتحاد الأوروبى يعرب عن استعداده لتسهيل الحوار فى أفغانستان

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عبرت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى، اليوم الأربعاء، عن استعداد الاتحاد للعب دور فى تسهيل الحوار فى أفغانستان من أجل تحسين فرص السلام فى هذا البلد.

وقالت موجيرينى فى مداخلة لها على هامش المؤتمر الدولى لصالح أفغانستان، اليوم فى جنيف، :" إن الحوار يجب أن يكون موسعاً ويشمل الإصلاح وإعادة الاندماج ، يمكننا أن نكون شركاء لجميع البلدان فى المنطقة"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

وخلال هذا المؤتمر الذى يحضره أيضاً من الجانب الأوروبى مفوض شؤون التنمية نيفين ميميكا، تم الإعلان عن قرار المفوضية تقديم حزمة مالية بقيمة 474 مليون يورو لدعم بناء الدولة وإصلاح القطاع العام والصحة فى أفغانستان، كما يسعى الاتحاد الأوروبى إلى مساعدة أفغانستان على معالجة تحديات مثل الهجرة والنزوح.

ومن المقرر أن تُوزع حزمة المساعدات الأوروبية على برامج محددة ومنفصلة تقودها الحكومة الأفغانية لإصلاح القطاعين العام والخاص ومحاربة الفساد وتعزيز الخدمات الأساسية، كما يعمل الاتحاد الأوروبى من خلال برامجه المتعددة فى أفغانستان على تحسين المناخ الانتخابى فى البلاد فى أفق الاستحقاق الرئاسى والمحلى العام القادم.