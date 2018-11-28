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الإعدام شنقًا لعاطلين بتهمة قتل عامل بإشعال النيران فيه حيًا بالشرقية

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 06:27 م
الإعدام شنقًا لعاطلين بتهمة قتل عامل بإشعال النيران فيه حيًا بالشرقية المحكمة
الشرقية – فتحية الديب
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، عاطلين بالإعدام شنقًا لقتلهما عامل بطعنة وإشعال النيران فية حيًا بسبب مشاجرة بينهم على أولوية المرور.

 

 

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط محمد امبامى، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم، وسكرتارية احمد رزق.

 

تعود أحداث القضية رقم 89792 لسنة 2013 جنايات بلبيس، إلى شهر سبتمبر 2013، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مستشفى "بلبيس" المركزي، بوصول عامل في العقد الثاني من عمره، مصابا بطعنات متفرقة بالبطن والصدر وحروق من الدرجات الثلاثة، ولفظ أنفاسه فور وصوله متأثرًا بإصابته.

 

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل وونجل عمه، بسبب خلافات بينهما وبين المجني عليه، حيث تبين أنه أثناء سيرهما بقرية "الجوسق" التابعة لمركز بلبيس، حدثت مشادة كلامية بينهما وبين المجنى عليه بسبب أولوية المرور، حيث تطور الأمر إلى مشاجرة قام خلالها المتهمان بشل حركة المجنى عليه وطعنة بـ"سنجة" عدة طعنات في البطن والكتف الأيسر والصدر، قبل أن يقومان بسكب مادة بترولية وإشعال النيران فيه وهو ما زال على قيد الحياه، فيما تم ضبط المتهمان، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

 

 


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