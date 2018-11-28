الأمير هارى يزور سيركا فى مشروع شباب زامبيا

رويترز

زار الأمير البريطانى هارى حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا سيركا للشباب فى زامبيا تدعمه إحدى المؤسسات الخيرية التابعة للملكة حيث استمتع بمشاهدة المهرجين وهم فوق أعمدة خشبية والفنانين على منصة القفز.

وقضى الأمير هارى آخر يومين فى زامبيا فى زيارة قدامى المحاربين الذين شاركوا فى الحرب العالمية الثانية فى العاصمة لوساكا قبل التوجه إلى سيرك زامبيا وهو مشروع يساعد الشباب فى الحصول على مهارات وتعليم ووظائف.

وتم التقاط صور للأمير هارى وهو محاط بالمؤدين فى السيرك الذى تموله مؤسسة (ذا كوينز كومنولث تراست) التابعة للملكة إليزابيث والتى تدعم شباب القادة فى أنحاء العالم.

وقال هارى، وهو رئيس المؤسسة فى كلمة ألقاها "جميع القصص التى سمعناها اليوم تعد تذكيرا قويا بالعمل العظيم الذى يجرى هنا. وقد تحقق هذا كله بفضل الشباب أمثالكم الذين ضاعفوا من جهودهم ليتميزوا عن الآخرين.

"أحيانا كثيرة يغفل الممولون والمستثمرون عما تفعلونه لأنهم لا يمكنهم العثور عليكم أو مشاهدة انجازاتكم. وقد أنشأنا مؤسسة ذا كوينز كومنولث تراست لتكون منصتكم".

ونقل هارى "أطيب التمنيات" من زوجته ميجان الحامل والتي ظلت في بريطانيا.

وكثيرا ما يزور هاري دول جنوب أفريقيا بسبب أعماله الخيرية ولقضاء عطلاته. وكان هاري وميجان قد زارا بوتسوانا معا.