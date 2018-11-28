الأمن العام يضبط متهما عقب هروبه من مستشفى الهرم أثناء علاجه

كتب محمود عبد الراضي ودينا الحسيني

نجح قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة فى ضبط متهم محبوس على ذمة إحدى القضايا عقب هروبه فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة وقطاع الأمن العام لضبط المتهم "إيهاب . إ . ع" (المحبوس احتياطياً على ذمة القضية رقم 8502/2018 جنح قسم شرطة ثالث أكتوبر) عقب هروبه أثناء احتجازه بمستشفى الهرم بدائرة قسم شرطة الطالبية إثر إصابته بعيار نارى.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد مكان اختباء المتهم بشقة ملك (ميكانيكى - بمساكن إسبيكو بمنطقة النهضة - بالقاهرة) .

وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث القاهرة تم استهدافه وضبطه وتبين تواجد مالك الشقة وشقيق المتهم (صاحب - محل ملابس – سن 26) وصديقهما (سمسار) وبمواجهة المتهم اعترف بقيامه عقب هروبه بالتوجه لمحل عمل السمسار بدائرة قسم شرطة الأهرام، والتقابل مع شقيقه، وقيامهما باصطحابه للاختباء بشقة الميكانيكى، وبمواجهتهم اعترفوا فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.