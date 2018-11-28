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الأرصاد: الطقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلاً..والعظمى بالقاهرة 25

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 08:00 ص
الأرصاد: الطقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلاً..والعظمى بالقاهرة 25 الارصاد
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا.
 
كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة .
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 

الصغرى العظمى 
القاهرة 17 25 
شبين الكوم 16 24
طنطا 15 24
دمنهور 15 24
الإسكندرية 16 24
بلطيم 16 24
مطروح 12 23 
السلوم 12 21 
سيوة 11 24
بورسعيد 18 23
دمياط 18 23
الزقازيق 16 25
الاسماعيلية 15 26
السويس 13 25
العريش 14 23
رفح 14 22
رأس سدر 15 24
نخل 08 23
نويبع 18 26
طابا 16 24 
كاترين 08 21
الطور 16 26
شرم الشيخ 21 27
الغردقة 18 27
مرسى علم 19 26
الفيوم 14 25
بنى سويف 14 25
المنيا 13 25
أسيوط 12 26 
سوهاج 13 27
قنا 14 27
الأقصر 13 28
أسوان 16 28
أبوسمبل 16 27
الوادى الجديد 16 27
شلاتين 20 28
ابو رماد 20 28
راس حدربة 21 27
حلايب 22 27
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى 
مكة المكرمة 21 32
المدينة 17 28
الرياض 10 21
المنامة 20 3 2
أبوظبى 20 27 
الدوحة 20 24
الكويت 10 21
دمشق 05 16
بيروت 16 22
عمان 07 18
القدس 08 18
غزة 14 24
بغداد 10 20
مسقط 22 27
صنعاء 07 23
الخرطوم 18 34
طرابلس 15 20
تونس 10 18
الجزائر 10 17
الرباط 08 19
نواكشوط 18 29

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى 
أنقرة 06 12 
إسطنبول 12 16 
إسلام آباد 10 26 
نيودلهى 14 27
جاكرتا 24 31
بكين -01 08
كوالامبور 24 30
طوكيو 08 18
أثينا 12 20
روما 04 14
باريس 04 07
مدريد 06 13
برلين 01 04
لندن 03 07
مونتريال -1 03
موسكو -04 02
نيويورك 04 10
واشنطن 01 10

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