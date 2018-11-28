video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 05:01 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

إيداع ضحايا عصابة التسول بحلون إحدى دور الرعاية

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 03:29 م
إيداع ضحايا عصابة التسول بحلون إحدى دور الرعاية جريمة التسول-أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق
أمرت نيابة حلوان الكلية، بإيداع  6 أطفال "3 إناث و3 ذكور"،  ضحية "مافيا التسول"،بحلوان إحدى دور الرعاية، لحين ورود تقرير الطب الشرعى.
 
كان ضباط مباحث الأحداث بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا فى حملة أمنية من ضبط 11 طفلا حال تسولهم داخل إحدى الحدائق العامة بمدينة حلوان، وتبين أن 5 منهم فى عمر 15عاما يعملون لصالح رجل وامرأة فى الإشراف على عمل باقى الأطفال فى التسول.
 
تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الرئيسيين.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عرض 6 أطفال ضحية مافيا "التسول" بحلوان على الطب الشرعى

ضبط طالب داخل جامعة المنصورة يتسول المال عبر إيهام الطلبة بفقد محفظة نقوده

تسول

حلوان

اخبار حلوان

اخبار الحوادث

مباحث الاحداث




لا تفوتك
صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة