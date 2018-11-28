أحد أحفاد طلعت حرب ينفى وجود خلافات حول الميراث.. ويؤكد: لم ينجب ذكورا

كتب أحمد إسماعيل

قال شريف سامى، الخبير المالى والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، وأحد أحفاد الاقتصادى المصرى طلعت حرب، إن جده أنجب 4 بنات بترتيب الميلاد: فاطمة وخديجة وعائشة وهدى، وليس له أبناء ذكور يحملون اسمه.

وأوضح حفيد طلعت حرب، فى حديثه لـ" اليوم السابع"، أن أحفاد جده من بناته فاطمة وخديجة وعائشة، حيث أن هدى لم نتجب أطفالا، لافتًا إلى أنه من الفرع الثانى لعائلة مؤسس الاقتصاد المصرى من جدته خديجة، مشدد على أن جميع أحفاده طلعت حرب لا يحملون اسمه ومن يدعى عكس ذلك فهولاء مدعين لتيسر الاستيلاء على عقار أو ميراث مجهول المصدر.

ولفت سامى، إلى أن والورثة الشرعيين لا توجد لديهم أى مطالبات قانونية بشأن هذه العقار أو الفيلا المتنازع عليها فى منطقة المنيل بشارع آل سعود، موضحًا أنه قد يكون هؤلاء الأشخاص، على قرابة بدرجة بعيدة من ناحية الأخوة الذكور أو أبناء أعمام طلعت حرب، لذا وجد التشابه فى اللقب.

وأوضح حفيد طلعت حرب، أن مصر احتفلت بالذكرى 151 على ميلاد الاقتصادى المصرى طلعت حرب والتى وافقت يوم 25 نوفمبر 1867، والذى توفى يوم 13 اغسطس 1941.