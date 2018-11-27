وزير الرى يتلقى تقريرا عن مشروعات قطاع التخطيط بالوزارة

كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى تقريرا مفصلا من قطاع التخطيط بالوزارة حول مجمل الأنشطة التى ينفذها وتقدم سير العمل لمشروعات الخطة الإستثمارية الجارى تنفيذها خلال العام المالى 2018/2019، فى إطار خطة الوزارة للنهوض بالشأن المائى لتلبية احتياجات كافة القطاعات للوفاء بمتطلبات التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى القومى ، إلى جانب تنقية وتحسين نوعية المياه وتنميتها والحفاظ عليها من الهدر والتلوث وترشيد استخداماتها وتهيئة البيئة المواتية لتحقيق إدارة فاعلة وواعية لقطاع المياه بالدولة ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في هذا الصدد ونشر التوعية بأهمية الموارد المائية وتوجيهها الوجهة الصحيحة وحماية نهر النيل والمجاري المائية من أشكال التعديات.

تناول التقرير قيام القطاع بتنفيذ عدد من الأنشطة تضمنت تنظيم تدريب الكوادر الهندسية والفنية المتخصصة على نظام المحاسبة المائية بهدف حساب الإستخدامات المائية والعائد منها باستخدام صور الأقمار الصناعية إلى جانب القياسات الحقلية وذلك لتقييم إنتاجية المياه وتحديث طرق توزيع المياه وربطها بأهداف التنمية المستدامة، فضلا عن متابعة أعمال الخطة العاجلة بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 560 مليون جنيه منها تنفيذ ( 92 ) محطة لخلط المياه النيلية تخدم ( 7 ) محافظات هى ( الشرقية – دمياط – كفرالشيخ – البحيرة – الدقهلية - المنوفية – الغربية ) بتكلفة 369 مليون جنيه ومتابعة جميع الإجراءات اللازمة مع وزارة التعاون الدولى لتوقيع مشروع بحر البقر بقيمة 100 مليون دينار كويتى، وكذلك إصدار تقريرين لمتابعة زراعة محصول الأرز وحساب مساحته عن طريق التقاط صور الأقمار الصناعية، إضافة إلى تدريب طلبة كلية أداب قسم جغرافيا جامعة القاهرة عن نظم المعلومات الجفرافية والإستشعار عن بعد، مع إصدار تنبؤات يومية للأمطار باستخدام النماذج الجوية، وإصدار تقرير بوصف حالة الفيضان وتنبؤات بإيراد نهر النيل.

من جانبها أشارت الدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط بأن القطاع قام بإنشاء وتطوير تطبيق لإدارة شبكات الترع والمصارف والتعديات على أملاك الرى وعرضه على قطاعات وهيئات الوزارة، وكذلك متابعة مذكرات التفاهم باللغتين العربية والإنجليزية للتعاون الفنى بين مصر وكرواتيا فى مجال الموارد المائية والرى تمهيدا لعرضها أثناء إجتماعات الدورة الثالثة للجنة المشتركة المصرية الكرواتية للتعاون الإقتصادى بين البلدين.إلى جانب إعداد مقترحات لـ 6 مشروعات للتعاون المستقبلى بين مصر وهولندا فى مجال الموارد المائية والرى وموافاة وزارة الإستثمار والتعاون الدولى بها، علاوة على إعداد موازنة البرامج والآداء للمشروعات التابعة للديوان العام لعرضها على وزارة المالية تمهيداً لتطبيق موازنة البرامج والأداء للعام المالى 2018/2019 .

كما قام القطاع بتصميم مصفوفة مؤشرات تقييم الآداء الخاصة بمتابعة برنامج عمل الحكومـــة ( 2018 – 2021 ) بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى .والبدء الفعلى فى تمويل خطة الوزارة 2018 – 2019 للعمل بنظام موازنة البرامج والأداء بالتعاون مع وزارة المالية، و إعدد مقترحات لـ ( 5 ) مشروعات مستقبلية للتمويل من بنك التنمية الأفريقى وموافاه وزارة الإستثمار والتعاون الدولى بها.

وفى إطار التعاون الفنى بين كل من الحكومة المصرية واليابانية أوضحت رئيس قطاع التخطيط بأنه تم الحصول على موافقة الوكالة اليابانية للتنمية الدولية (الجايكا ) لتقديم الدعم الفنى لمشروع ( تشغيل وصيانة محطات الرى والصرف، كما شارك القطاع فى إتخاذ الإجراءات اللازمة مع الوزارات المعنية للتوقيع بالأحرف الأولى لإتفاقية القرض الإضافى(رقم 999) لإستكمال تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بين مصر والصندوق الكويتى للتنمية الإقتصادية العربية، فضلا عن مراجعة الإتفاقيات الخاصة بقرض مشروع " تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر المزمع تمويله من البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية للمشاركة فى التوقيع عليهم بعد إنهاء الإجراءات اللازمة لذلك ، كذلك قام القطاع بإعداد مذكرة تفاهم بين كل من مصر وتركمنستان ، ومصر وإستونيا وذلك فى مجال الموارد المائية والرى.

وأضافت رئيسة القطاع بأنه فى إطار تنفيذ تعليمات الوزير بخصوص تسجيل كافة الرسائل العلمية من ماجستير ودكتوراه للعاملين بوزارة الموارد المائية والرى تقوم المكتبة المركزية بقطاع التخطيط حالياً بتلقى كافة الرسائل سواء ورقية أو إلكترونية من كافة قطاعات الوزارة وتقوم بإيداعها فى المكتبة للتسهيل على الباحثين والمهتمين الإطلاع عليها والإستعانة بها عند الحاجة .

وفى ضوء اهتمام الوزارة بمشروع المليون ونصف المليون فدان تم التنسيق مع كافة الجهات المختصة للوقوف على موقف التنفيذ الفعلى تنظيم الدورة التدريبية على النموذج الهيدرولوجى لرفع القدرات فى مجال إدارة الموارد المائية.

وفى إطار نشر الوعى القومى والإقليمى تجاه قضايا المياه قام القطاع بتنظيم أسبوع القاهرة الأول للمياه فى الفترة من 14- 18 أكتوبر ليكون ملتقى فنى للمياه يتم فيه تبادل الخبرات مع الدول الأخرى بالإضافة إلى نشر الوعى حول قضايا المياه تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الوزراء حيث تناول الأسبوع المواضيع التالية : - ( الإداة المتكاملة للمياه من أجل التنمية المستدامة – التغير المناخى والبيئة – المياه العابرة للحدود والمنافع المشتركة – ندرة المياه والصحة والصرف الصحى – العلوم والتكنولوجيا والإبتكار فى مجالات المياه

وانتهى القطاع من أعمال المرحلة الأولى من المسابقة الوطنية للحفاظ على المياه ( حافظ عليها ... تلاقيها ) بين المزارعين لإظهار أفضل الممارسات الخاصة بترشيد إستهلاك المياه فى وسائل الإعلام المختلفة فى حفل ختام أسبوع القاهرة الأول للمياه، وقد تم خلال المرحلة الأولى قيام خمسة وخمسين مزراعاً بتقديم التجارب الخاصة بهم لأفضل الممارسات الخاصة بالحفاظ وترشيد إستهلاك المياه إلى لجنة التحكيم وتم عمل التصفية الأولى والتى نتج عنها إدراج 38 تجربة منها فى القائمة المختصرة بناءاًعلى معايير محددة مسبقاً مثل قياس كمية المياه التى يتم توفيرها ومدى إستماريتها كما تم تكريم أفضل 3 تجارب خاصة بالمزارعين فى أسبوع القاهرة للمياه من الوزير .

أما بالنسبة للصحفيين الشباب فقد شارك 16 صحفى شاب فى المرحلة الأولى وقد تم إختيار أفضل ( 3 ) تغطيات صحفية كذلك لعرضها خلال الجلسات الفنية الخاصة بالمشروع فى أسبوع القاهرة الأول للمياه.