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وزير الدفاع السودانى يجدد الدعوة لحاملى السلاح للانضمام إلى السلام

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 06:28 م
وزير الدفاع السودانى يجدد الدعوة لحاملى السلاح للانضمام إلى السلام وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض بن عوف
أ ش أ
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جدد وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض بن عوف الدعوة لحاملي السلاح للانضمام إلى ركب السلام والاستجابة للمبادرات التي تقدمها الدولة، مؤكدا أن الدولة لن تضيِّع وقتها في انتظار الممانعين والمتمردين، وستبسط سيطرتها على كامل التراب السوداني.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى التخطيط الاستراتيجي للدفاع الشعبي السوداني، المنعقد اليوم الثلاثاء، بمركز دراسات السلام بمعهد الاستخبارات بالخرطوم، والذي يستمر لمدة 3 أيام.

ونوه وزير الدفاع السوداني بأن الدولة ستقوم بتأمين كافة النشاطات الزراعية والتجارية وحركة المواطنين في سعيهم لممارسة حياتهم الاقتصادية والاجتماعية بشكل طبيعي، مؤكدا الاستعداد التام لحسم أي اعتداءات من قبل المتمردين رغم الحرص على الالتزام بوقف إطلاق النار.

وأشاد ابن عوف بتضحيات الدفاع الشعبي وإسهاماته المقدرة في تأمين البلاد وحمايتها، فضلاً عن الإسناد الاستراتيجي الذي يقدمه لمؤسسات الدولة في إطار خطة الإسناد المدني الذي وجه بها الرئيس السوداني.

 


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