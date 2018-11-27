نقيب الصيادلة يدعو أعضاء النقابة لحضور الجمعية العمومية الجمعة المقبلة

دعا الدكتور محى الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، رئيس اتحاد الصيادلة العرب، جموع الصيادلة لحضور الجمعية العمومية العادية، تحت شعار "قرار مهنتك في ايدك" يوم الجمعة المقبل 30 نوفمبر الجارى، بمقر الأزبكية.

وتناقش العمومية ميزانية عام 2017، والنظر فى القرار الوزارى رقم 645 لسنة 2018، الذي يشكل خطورة بالغة على مهنة الصيدلة، ويتسبب فى تدمير اقتصاديات الصيدلية وزيادة الاكسبير، وما يستجد من أعمال.

وكان النقيب العام للصيادلة قد أطلق اسم الشهيد الصيدلى أحمد طه، على الجمعية العمومية المقبلة يوم 30 نوفمبر الجارى، وسوف يتم تكريم والد ووالدة واخت الشهيد.