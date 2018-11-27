نائب وزير الطاقة المغربى: أطلقنا استراتيجية لزيادة الاستثمار التعدينى 10 أضعاف

قال علي الملوكي، مدير المعادن وزارة الطاقة والتنمية المستدامة، ونائب وزير الطاقة، بالمملكة المغربية، ان بلاده قد اطلقت استراتيجية لتنمية مواردها من المعادن بعنوان " المغرب المعدني" تبدء من العام القادم وتستمر حتي عام 2025.

وبحسب الملوكي، فإن الاستراتيجية تتضمن محور تعديل القوانين لتبيسط الاجراءات مما يشجع المستثمر للاستثمار في قطاع التعدين المغربي، حيث تستهدف المملكة من خلال الاستراتيجية لزيادة الاستثمار في قطاع التعدين بنحو عشرة اضعاف، مضيفا ان اجمالي اسثتمارات المغرب في القطاع خلال العام الماضي بلغت نحو 14 مليار درهم مغربي.

ويشير الملوكي، فان قطاع التعدين يستحوذ علي نحو 10% من اجمالي الدخل القومي للمملكة، " ومن المستهدف مع تطبيق الاستراتيجية ان يصل نصيب قطاع التعدين الي نحو 15% من اجمالي الدخل القومي للمملكة"، كما يقول الملوكي، مشيرا الي انتاج المملكة بلغ نحو 36 مليون طن من المعادن خلال العام الماضي، حيث مثل خام الفوسفات نحو 90% من اجمالي انتاج المملكة خلال العام الماضي، حيث بلغ انتاج الفوسفات نحو 32 مليون طن خلال العام الماضي

وبحسب الملوكي، فان المغرب يحتل المرتبة الاولي من حيث احتياطياتها من الفوسفات، حيث يستحوذ علي نحو 73 % من اجمالي الاحتياطيات العالمية، حيث تقوم المملكة بتصدير الفوسفات كمادة خام، بالاضافة الي حامض الفوسفوري واسمدة، " لذلك نسعي خلال الفترة القادمة للتعاون مع مصر لاستغلال الفوسفات" تبعا للملوكي.

ويقول الملوكي، القوانين المغربية تسمح للمستثمرين بانشاء شركات للعمل في مجال التعدين خلال مدة لا تتجاوز اليومين، مما يشجع المستثمرين علي الاستثمار في قطاع التعدين المغربي، علي ان يحصل المستثمر علي كامل الانتاج المستخرج، مقابل ان يدفع الضرائب المقررة علي الشركات والتي تتراوح ما بين 17.5% و 20%.

وقد اطلقت المملكة المغربية استراتيجية لتنمية مواردها من قطاع التعدين منذ عام 2009، بتكلفة تصل الي 200 مليار درهم اي 20 مليار دولار.