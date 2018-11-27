نائب وزير الزاعة: حملات على مصانع إنتاج الأدوية واللقاحات البيطرية بالمحافظات

كتب عز النوبى

كلفت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة مديريات الطب البيطرى بالمحافظات، بشن حملة مكبرة على مصانع الأدوية البيطرية، بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقا للاشتراطات التى تحددها الجهات المختصة.



وواصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حملات مكثفة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية والعيادات البيطرية، للكشف عن تراخيص التداول، للحد من بيع لقاحات وأدوية تشكل تهديدا للثروة الحيوانية وتقلل من قدرة الدولة علي السيطرة على الأمراض الوبائية، بالإضافة الى تعميم منشور من قبل دور الأجهزة البيطرية بالمحافظات و مسئولى الهيئة العامة للخدمات البيطرية على جميع مراكز بيع اللقاحات بضرورة الترخيص وفى حالة عدم الترخيص سيتم الإغلاق.

وقالت محرز فى تصريحات صحفية الثلاثاء، إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى أجهزة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إعتمدت عدة اجراءات تنفيذية رقابية على الادوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتاكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع اماكنها توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة،والقيام بتقييم اللقاحات وكفاءتها فى الحقل سنويا بناء على نتائج المتابعة والرقابة خاصة فى المحافظات التى تشتهر بالانتاج الحيوانى.



وأضافت نائب وزير الزراعة، أن الحملة يشارك فيها شرطة المسطحات والبيئة والاجهزة الامنية والادارات المحلية بمختلف المحافظات، وتقوم بإعداد تقارير دورية حول نتائج الحملات، لمواصلة الحملة وتقنين أوضاع مراكز بيع وتداول هذه المنتجات وفقا للمعايير التي أقرتها الدولة للحفاظ على الصحة العامة والبيئة، بالإضافة إلي موصلة المرور علي مصانع الادوية غير المرخصة بمختلف المحافظات، مشيرة إلي إنه تم ضبط مصنع أدوية بدون ترخيص بالعاشر من رمضان.

يأتي ذلك بينما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية حملة تفتيشية مكبرة بالاشتراك مع الادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات و قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية لضبط مصانع بيع الادوية البيطرية بدون ترخيص.

وقال الدكتور اشرف توفيق صابر وكيل الوزارة للطب البيطري، إنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية قامت إدارة الخدمات بمديرية الطب البيطري بالشرقية بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات و قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية في حملة تفتيشية مكبرة بمدينة العاشر من رمضان، موضحا إنه تم من خلال الحملة ضبط مصنع لتصنيع الأدوية بدون ترخيص بها ( 6 ألاف و 826 عبوة دواء بيطري + 100 كجم ( 4 برميل ) مادة خام لدواء سبيراميسين + 2 طن و725 كجم ( 109 شيكارة ) مادة مجهولة + 50 كجم أمبيسيلين مجهول المصدر + ماكينة للتعبئة والتغليف + ماكينة خلط + علامات مائية + عبوات فارغة ) .

وأضاف مدير بيطري الشرقية، إنه تم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على ( 23 صنف دواء بمخازن المديرية وباقي المضبوطات تم التحفظ عليها بالمصنع )، موضحا إنه تم أيضا المرور على (2 ) مصنع للأدوية آخرين ووجدا مرخصين والأدوية بهما سليمة .. تتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على صحة المواطنين والثروة الحيوانية بالمحافظة

