مكرم محمد أحمد للوفد الإعلامى السعودى المرافق لولى العهد: مصالحنا مشتركة

كتب محمد السيد

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن محاور اللقاء الذى ينظمه المجلس بين الوفد الإعلامى السعودى والصحفيين المصريين، تتبلور فى الوضع الراهن وطبيعة العلاقات المصرية السعودية لضبط إيقاع العالم العربى والمشكلة اليمنية وهل يمكن أن تنتهى سلما فى ظل حرص الحوثيين على الاستمرار فى دعاواهم.

واستطرد مكرم محمد أحمد خلال لقائه بالوفد الإعلامى السعودى: "سأطلب من الوزير السعودى أن يعاود الكرة مرة أخرى، لن نتنازل على أن يكون بيننا حوارا لأن مصالحنا مشتركة والمسرح العالمى يحتم علينا بأن نشد النواجز على وحدتنا وأمننا القومي".