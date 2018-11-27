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مقتل 3 جنود أمريكيين فى انفجار بأفغانستان

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 03:23 م
مقتل 3 جنود أمريكيين فى انفجار بأفغانستان أفغانستان
رويترز
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قالت مهمة الدعم الحازم التى يقودها حلف شمال الأطلسى فى بيان إن 3 جنود أمريكيين قُتلوا كما أصيب ثلاثة عندما انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع اليوم الثلاثاء قرب مدينة غزنة بوسط أفغانستان.

وأضاف البيان أن متعاقدا مدنيا أمريكيا أصيب أيضا فى الانفجار ويتلقى العلاج مع بقية المصابين. ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل. و تعد الوفيات هى الأحدث فى حصيلة متزايدة من القتلى فى صفوف القوات الأمريكية فى أفغانستان بعد وفاة أحد أفراد الجيش الأمريكى خلال عملية ضد متشددين من تنظيم القاعدة فى إقليم نيمروز يوم السبت.

وذكرت البعثة أن الجندى قُتل بالخطأ على يد أحد أفراد قوات الأمن الأفغانية. ولم ترد معلومات عن ملابسات الانفجار لكن غزنة واحدة من أكثر المناطق التى تم التنازع عليها فى أفغانستان هذا العام. واجتاحت قوة كبيرة من حركة طالبان المدينة هذا العام قبل أن تطردها القوات الأفغانية والأمريكية بعد أيام من المعارك العنيفة.

 

 


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