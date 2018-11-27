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مظاهرات فى أماكن متفرقة بالبصرة

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 01:27 م
مظاهرات فى أماكن متفرقة بالبصرة مظاهرات فى البصرة ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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تظاهر العشرات من أهالى محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، فى مناطق متفرقة من المحافظة للمطالبة بتحقيق المطالب التى رفعوها قبل أربعة أشهر، فيما شهدت بعض التظاهرات اشتباكات بين القوات الأمنية والمتظاهرين.

وذكرت قناة "الإخبارية" العراقية، أن "عدة مناطق من البصرة شهدت خروج المتظاهرين إلى الشوارع لتجديد مطالبهم التى نادوا بها قبل 4 أشهر ولم تتحقق".

وأوضحت أن "المتظاهرين قاموا بقطع شارع بغداد قرب جسر التربية، وسط مدينة البصرة، وكذلك حى المدراء وسط المدينة".

وأشارت إلى "وقوع اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية إثر قطع الطريق".

يذكر أن محافظة البصرة شهدت فى شهر يوليو الماضى انطلاق تظاهرات سلمية محدودة، للمطالبة بتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات وتوفير الطاقة الكهربائية والمياه الصالحة، إلا أنها تطورت إلى تظاهرات حاشدة بعد وقوع اشتباكات بين القوات الأمنية ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

 


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