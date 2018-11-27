محافظ مطروح يبحث مع مدير جهاز المشروعات الصغيرة توفير مزيد من فرص العمل

مطروح – حسن مشالي

طالب اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب، خاصة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة ، لأهمية دوره فى تيسير حصول الشباب على قروض ومنح، تساهم فى إيجاد مورد رزق لهم، بالإضافة إلى تنفيذ دورات تأهيلية، للاستفادة منها في إقامة مشروعات حقيقية تخلق فرص عمل للشباب وتحسين مستوى المعيشة، والمساهمة فى مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية و دفع عجلة الاقتصاد والحد من مشكلة البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب، مع ضرورة العمل على تغيير فكر وقناعة الشباب نحو العمل والاتجاه للعمل بالقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة المحافظ، مع مسئولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومديري المديريات والإدارات المعنية بمحافظة مطروح، وتم خلاله عرض جهود الجهاز فى إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، حيث طالب محافظ مطروح بمتابعة المشروعات المتعثرة للشباب، مع تقديم المشورة الفنية والدعم من خلال الجهات المعنية لإنجاح هذه المشروعات والتسويق لها والتيسير على الشباب.

وأوضح حسام صالح مدير الجهاز، أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات بنطاق المحافظة، منذ إنشاء الجهاز بإجمالي تمويل 89 مليون جنيه لعدد 4044 مشروع صغير ومتناهي الصغر وفرت نحو 8389 فرصة عمل لأبناء المحافظة ، كما تم تقديم منح بإجمالي تمويل 43 مليون جنيه، لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية والتدريب بالمحافظة وفرت 8724 فرصة عمل، بالإضافة الى ما يقوم به الجهاز بالمشاركة مع الجهاز التنفيذي، في تنظيم الندوات، لنشر ثقافة فكر العمل الحر وتوعية الشباب بالخدمات التى يقدمها الجهاز لأبناء المحافظة.

وأوضح مدير جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أنه تم من خلال وحدة الشباك الواحد بالجهاز منذ نشأتها عام 2010 إصدار 2240 رخصة مؤقتة و 2071 رخصة دائمة و 20 سجل تجارى واستصدار 406 بطاقات ضريبية و 3792 رقم قومي، كما تم مشاركة الجهاز فى عدد من المبادرات التي أطلقتها الدولة, لمساعدة الشباب فى إيجاد فرص عمل بالتنسيق مع عدد من الوزارات والهيئات المختلفة، في إطار توجهات الدولة بالاهتمام والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة وتشجيع الشباب على إقامة هذه النوعية من المشروعات، للمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني ورفع مستوياتهم المعيشية.

من ناحية أخرى أكد اللواء مجدي الغرابلي ،محافظ مطروح، حرص المحافظة ومراعاتها الحالة الإنسانية لجميع المواطنين، خاصة المرضى وتقديم العلاج لهم، مع تقديم كافة الخدمات ومد يد العون دائما لذوى الحاجة من الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل والتيسير عليهم.

وأشار المحافظ، خلال لقاء خدمة المواطنين الدورى، إلى أنه تم صرف إعانات ومساعدات خلال شهر بنحو مليون جنيه لعدد441 مستفيد، منهم 610 ألف جنيه مساعدات علاج وتحويل لمستشفيات خارج مطروح لعدد 38 مريض غير قادر، ومساعدات مالية شهرية وعاجلة وعينية بمبلغ80ألف جنيه ،ومساعدات معونة عربان بمبلغ 228,5 ألف جنيه لعدد353 حالة.

وأشارت رجاء سالم ،مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، أن جميع الشكاوى الواردة من البوابة الإليكترونية الموحدة، لمركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان ومجلس النواب، تم الرد عليها وحل الشكاوى خلال شهر الماضي بنسبة 100% ، مع المتابعة المستمرة من خلال منظومة المركز التكنولوجى بالمحافظة لشكاوى المواطنين والرد عليها.

و قررمحافظ مطروح، خلال اللقاء، صرف مساعدة شهرية 500 جنيه لحالتين مع إعانة عاجلة بمبلغ ألف جنيه من المحافظة وألف جنيه من مديرية التضامن الاجتماعي وبطاطين نظراً لظروفهما الصحية والاجتماعية والاقتصادية الصعبة.

وجه محافظ مطروح لمجلس مدينة مرسى مطروح وإدارة الأملاك بدراسة تخصيص قطعة أرض بجوار مشروع إبني بيتك لإنشاء مدرسة تعليم أساسى والمدرجة بخطة عام 2019/2020 ، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض لإنشاء وحدة صحية فى خطة 2020 /2021.

وشدد محافظ مطروح، على ضرورة المتابعة اليومية المستمرة من خلال إدارة التفتيش المالي والإداري وإدارة شئون البيئة لمحرقة النفايات الطبية بالسنوسية، والتأكد من حالتها الفنية مع عدم تصاعد الأدخنة منها حفاظاً على صحة المواطنين ، و نقل المخلفات الطبية إلى مواقع أخرى أمنه .