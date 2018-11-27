محافظ سوهاج يوجه بفتح تحقيقًا فى واقعة وفاة طالب صعقًا بالكهرباء داخل مدرسة

سوهاج محمود مقبول

قرر الدكتور أحمد الأنصارى محافظة سوهاج فتح تحقيق عاجل في واقعة فاة الطالب محمد . ح . ش الطالب الصف الثانوى الزراعى بمدرسة جرجا الثانوية الزراعية صعقا بالكهرباء داخل المدرسة بسبب كشك الكهرباء الموجود بفناء المدرسة من الداخل، وكلف وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير عام التعليم الفني بالإنتقال الفوري لمكان للمدرسة ومباشرة التحقيق.

يذكر أن مدرسة الثانوية الزراعية بجرجا شهدت اليوم مصرع طالب بالصف الثانى الثانوى الزراعى صعقا بالكهرباء داخل المدرسة وعلى الفور أنتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا برئاسة الرائد مصطفى فرغل رئيس مباحث القسم لمكان الواقعة وأشارت المعلومات الأولية أن الطالب يدعى م . ح . ش طالب بالصف الثانى الثانوى الزراعى وأن الطالب قبل وفاة كان موجود بالحصة عملى بالمدرسة وأنه أثناء ذلك قام بالذهاب لكشك الكهرباء والعبث بالأزرار الخاصة بالكشكك مما نتج عنه صعقه بالتيار الكهرباء ووفاة في الحال.

ومن جانبها، كلفت مديرية التربية والتعليم بسوهاج لجنة مكبرة لفحص الواقعة وإعداد تقرير مفصلا حول ملابساتها وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.