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محافظ بنى سويف يتفقد ملتقى توظيف الشباب بمشاركة 20 شركة ومصنع

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 02:09 م
محافظ بنى سويف يتفقد ملتقى توظيف الشباب بمشاركة 20 شركة ومصنع محافظ بنى سويف يتفقد ملتقى توظيف الشباب
بنى سويف - هانى فتحى
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زار المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، ملتقى التوظيف الذى نظمته المحافظة بالتعاون مع القوى العاملة والشباب والرياضة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمناطق الصناعية، ضمن فعاليات مبادرة بنى سويف جميلة بشبابها، وذلك بالإستاد الرياضى، حيث يشارك أكثر من 20 شركة ومصنع تحتاج مايقرب من 3 ألاف من العمالة والفنيين والمتخصصين.

وتفقد المحافظ المقرات المعدة للشركات المشاركة لإستقبال طلبات الراغبين فى الحصول على فرص العمل، حيث استفسر المحافظ من المندوبين عن الوظائف المتاحة أمام الشباب والفتيات، والتى يوفرها الملتقى، مثنيا على الشركات المشاركة وتنوع فرص العمل المتاحة، وكذلك الإقبال المتزايد من الشباب، مطالبا بأهمية الإلتزام بنسبة الـ 5% من الوظائف لذوى الإعاقة، ومؤكدا على أهمية إلتزام الشركات والمصانع المشاركة فى ملتقى التوظيف بدورها المجتمعى.

وتبادل المحافظ الحديث مع الشباب الذى تقدم اليوم بطلب الحصول على فرصة عمل مناسبة ، حيث أكد لهم المحافظ أنه حرص على تنظيم هذا الملتقى لإتاحة مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة، وأنه لن يتوان فى دعم أية فعالية أو مبادرة فى ذلك المجال، وحثهم على أهمية أن يطوروا من أنفسهم بشكل دائم ، وأن يكونوا جادين ومجتهدين عند حصولهم على وظيفة، مؤكداً لهم أن المستقبل فى القطاع الخاص.

وكلف المحافظ التنفيذيين المعنيين بالتواصل مع الشباب حتى حصولهم على الوظائف، وتسهيل كل الأجراءات المطلوبة، مع تكثيف برامج التوعية والإعلام لتعريف الشباب بفرص العمل المتوفرة والمتاحة بالقطاع الخاص بالمحافظة ، مؤكدا على استعداد المحافظة لعقد المزيد من ملتقيات التوظيف لتوفير فرص عمل لأبناء بنى سويف. 

حضر الملتقى الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، و عرفان شافعى مدير عام القوى العاملة، أحمد سرور مدير عام الشباب والرياضة.

محافظ بنى سويف يتفقد ملتقى توظيف الشباب (1)
محافظ بنى سويف يتفقد ملتقى توظيف الشبا

 

محافظ بنى سويف يتفقد ملتقى توظيف الشباب (2)
محافظ بنى سويف يتفقد ملتقى توظيف الشباب 

 

محافظ بنى سويف يتفقد ملتقى توظيف الشباب (3)
محافظ بنى سويف يتفقد ملتقى توظيف الشباب

 

محافظ بنى سويف يتفقد ملتقى توظيف الشباب (4)
محافظ بنى سويف يتفقد ملتقى توظيف الشباب 

 

محافظ بنى سويف يتفقد ملتقى توظيف الشباب (5)
محافظ بنى سويف يتفقد ملتقى توظيف الشباب

 

محافظ بنى سويف يتفقد ملتقى توظيف الشباب (6)
محافظ بنى سويف يتفقد ملتقى توظيف الشباب

 

 

 


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