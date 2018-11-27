محافظ بنى سويف: ندرس إقامة فرع لـ"كارفور" على مساحة 5 أفدنة بشرق النيل

بنى سويف - هانى فتحى

التقى المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، وفدا من مجموعة شركة كارفور التجارية، لبحث الخطوات والترتيبات اللازمة لإنشاء فرع للمجموعة بمدينة بنى سويف على مساحة 5 أفدنة بشرق النيل، وذلك فى حضور اللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد، ولمياء جلال مدير مكتب خدمة المستثمرين والأستاذة نهى محمد مدير إدارة التعاون الدولى بالمحافظة، ومن كارفور: الأستاذ محمد حسن مدير عام إدارة تطوير الأعمال بمصر والأستاذ وليد عادل مدير العلاقات الحكومية.

وناقش المحافظ مع الوفد مجموعة من التفاصيل الخاصة بإنشاء مشروع فرع (كارفور بنى سويف)، وذلك للاتفاق على الصيغة القانونية والإجرائية لتنفيذ المشروع، وبحث بعض التفاصيل الخاصة بالدراسات الفنية والمالية، وتم الإتفاق على قيام المجموعة بإيفاد استشارى فرنسى لزيارة الموقع المقترح لمعاينته على أرض الواقع وإعداد الدراسات الفنية والمالية اللازمة للبدء فى المشروع، بجانب الاتفاق على أن تكون نسبة العاملين فى المشروع من أبناء بنى سويف إلى 95%.

من جانبه، أكد محافظ بنى سويف، على أن إنشاء السلاسل التجارية يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والخطة الأستراتيجية العامة لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، من خلال نشر المناطق التجارية واللوجستية لرفع الكفاءة والقدرة التنافسية فى كل القطاعات الاستثمارية وتوفير عوامل الجذب والتحفيز للمستثمرين فى القطاعين العام والخاص ، لتوفير أماكن تنافسية للتسوق وتحديد حجم الطلب وخفض حلقات التداول والذى يساهم فى التحكم فى أسعار السلع الأساسية ووصولها للمواطن بجودة عالية وبأسعار مناسبة.

ومن جانبهم، أوضح وفد الشركة أنها تمتلك 40 فرعا فى 7 مدن كبرى وتستهدف حاليا الوصول إلى 16 محافظة ضمن خطتها الطموحة الرامية لتغطية كافة محافظة الجمهورية، مؤكدين إلتزام الشركة "من خلال متاجرها لعلامة كارفور" بتوفير أوسع مجموعة من المنتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية مع تركيزها للعمل مع الموردين والمزارعين المحليين لتوفير هذه المنتجات والسلع.