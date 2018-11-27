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محافظ الدقهلية بمؤتمر الإرشاد الزراعى: الجامعة بيت الخبرة الأول للمحافظة

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 01:40 م
محافظ الدقهلية بمؤتمر الإرشاد الزراعى: الجامعة بيت الخبرة الأول للمحافظة الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء علي أهمية الإرشاد الزراعي في حياة المشتغلين بالإنتاج الزراعي بإعتبار أن مصر دولة زراعيه في المقام الأول. 
 
ووجه شاروبيم التحية للفريق البحثي الذي أعد مشروع الوعي البيئي علي مدي ثلاثين شهرا بمشاركة عدد من أساتذة وعلماء جامعة المنصوره بمختلف كليتها وأكثر من 1200 طالب. 
 
جاء ذلك خلال افتتاحه المؤتمر العاشر للإرشاد الزراعي والتنمية الريفية الذي نظمته كلية الزراعه جامعة المنصورة بحضور الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة والدكتور اشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والدكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء التابعة لوزراة الزراعة والدكتور غازي عبدالرحمن شلبي عميد الكلية ورئيس المؤتمر .
 
وأكد شاروبيم علي أهمية التعاون بين المحافظة واجهزتها التنفيذية والجامعة وقال إنني أعتبر الجامعة هي بيت الخبره الأول لمحافظة الدقهلية في مختلف المجالات وقال ان التوقيت الذي يعقد فيه المؤتمر في غاية الأهمية نظراً لتنفيذ مصر خطتها للتنمية المستدامة 2030 والتي كان لإصرار الرئيس عبدالفتاح السيسي علي إعدادها بمشاركة جميع الوزارات الفضل في الإنتهاء منها والبدء في تنفيذها وان هذا المؤتمر الذي يناقش عدد من المحاور العامة يؤكد على اهتمام الدولة بالزراعة والمساهمة في رفع الوعي بالبيئة الريفية وكيفية النهوض بها من خلال تنمية حقيقية تعتبر الزراعة مكونا رئيسيا في خطط مصر لصنع مستقبلها.

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