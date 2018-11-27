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"قومى المرأة" بالشرقية يعلن فوز أول سيدة بـ10 ألاف جنية قيمة سحب شهادة أمن

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 06:57 م
"قومى المرأة" بالشرقية يعلن فوز أول سيدة بـ10 ألاف جنية قيمة سحب شهادة أمن تسليم سحب شهادة أمان
الشرقية – فتحية الديب
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أعلنت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، عن فوز السيدة "حنان نجيب النحاس" 50 عامًا، من السيدات المستحقات من  الأرامل، اللاتي لاتشملهن مظلة تأمينية والعمالة غير المنتظمة بمركز مشتول السوق بمبلغ 10 ألاف جنية قيمة سحب شهادة أمان.

يذكر أن الدكتورة عايدة عطية، مقررة المجلس القومي بالشرقية، قد أعلنت عن تسليم مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، عدد "2595" شهادة أمان للسيدات في مختلف مراكز المحافظة، كهديه من المجلس القومي، للمرأه الشرقاوية المعيلة حيث توفر مظله تأمينية للأسرة و الأبناء في حالة الوفاة والحصول على معاش يكفل حياه كريمه لعائلة المؤمن عليها، كما يتم إجراء سحب كل 3 شهور علي هذه الشهادات للفوز بمبلغ 10 آلاف جنية، لعدد كبير من الشهادات .


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