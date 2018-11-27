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فيديو.. مكرم محمد أحمد يكشف تفاصيل لقائه مع الوفد السعودى

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 05:16 م
فيديو.. مكرم محمد أحمد يكشف تفاصيل لقائه مع الوفد السعودى الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
كتب – إبراهيم سعيد
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أكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على وجود مؤامرة كبيرة ضد المملكة السعودية التى  تمثل القوة المالية فى الشرق الأوسط، مشيرا إلى الأوهام التى يروجها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للإيقاع بالمملكة فى  الوقت الذى  ندرك فيه ديكتاتورية تركيا بدليل  175 ألف معتقل فى  السجون التركية ومئات الصحفيين المعتقلين.
 
وأكد مكرم فى  تصريحات صحفية له عقب انتهاء لقاء مع الوفد السعودي، بالأعلى للإعلام، أن السعودية لا يجب أن تهدد، قائلا: "النظام سعودى  مستقلاً وقويًا".
 
وشدد مكرم على أن مصر ضد تسيس قضة "خاشقجي" فى  الوقت الذى  تسعى  فيه تركيا لتأجيج الأوضاع لينصب نفسه خليفة للدول العربية بشكل زائف مستطردا: "لدينا ثقة فى  المؤسسات السعودية وقدرتها على حل القضية".
 
وجدد مكرم تأكيده على دعم استقرار السعودية وولى  العهد الذى أجرى زيارات إلى  تونس ومصر ومؤتمر العشرين بما يؤكد أن العالم يقبل استقرار السعودية وتحقيق العدل فى  هذه القضية خاصة أن هناك 5 متهمين بالقضية.
 
واختتم مكرم حديثه بقوله: "رأينا فى  الجانب السعودى  رغبة حقيقية لتوطيد العلاقات الثنائية"، لافتًا إلى أن علاقات البلدين الطيبة تكفل ميزان الاستقرار العربى  برمته وإن حدث خلافات بين الدولتين سيتفرق العالم العربي، وحصل مثل هذا الأمر سابقًا ولا نرغب تكراره مجددًا.
 
وأكد ضرورة التعاون الاقتصادى  بين مصر والسعودية ودعم كل العلاقات فى  شتى المجالات التى  تربط بين البلدين.

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