فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

احتشد المئات من المواطنين، لاستقبال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى عهد المملكة العربية السعودية، أمام مقر إقامته بالقاهرة.

ورفع المحتشدون، أعلام السعودية، مرددين هتافات للترحيب بزيارة الأمير محمد بن سلمان لوطنه الثانى مصر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، استقبل مساء اليوم بمطار القاهرة، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والذى يقوم بزيارة رسمية لوطنه الثانى مصر لمدة يومين يرافقه عدد من الوزراء وكبار المسئولين السعوديين.