فرنسا تطلق موقعا إلكترونيا اليوم للإبلاغ عن حوادث العنف ضد النساء

كتب أحمد علوى

أعلن رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب، أن حكومته قررت إطلاق منصة إلكترونية اليوم الثلاثاء، للإبلاغ عن حوادث الاعتداء الجنسى والعنف ضد النساء يتاح فيها للضحية أو الشاهد الاتصال بعنصر أمن متخصص بهذه القضايا.

وقال فيليب بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد النساء، إن المنصة "ستعمل على مدار الساعة وستتيح للضحايا والشهود التواصل مع شرطى أو عنصر أمن متخصص لتلقى المساعدة".

وأضاف "تكفى بضع نقرات فقط على الإنترنت لفتح صفحة جديدة فى حياة الضحية أو عائلتها، وربما تجنب ما قد يكون أسوأ".

وسُجل فى فرنسا فى العام 2016 مقتل 123 امرأة على يد زوجها أو مطلقها، أى ما يعادل جريمة كل ثلاثة أيام.

والسبت تظاهر عشرات الآلاف فى فرنسا تنديدا بالعنف ضد النساء، بحسب المنظمين.