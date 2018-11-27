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غدا.. رئيس البرلمان يناقش رسالة دكتوراه مقدمة من اللواء نبيل لوقا بباوى

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 05:22 م
غدا.. رئيس البرلمان يناقش رسالة دكتوراه مقدمة من اللواء نبيل لوقا بباوى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب لؤى على
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يناقش الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس، غدا الأربعاء، رسالة الدكتوراه المقدمة من اللواء الدكتور نبيل لوقا بباوى، فى القانون العام وموضوعها "حقوق الإنسان فى المواثيق الدولية والإسلام والثورات العربية.. دراسة تطبيقية مقارنة".

 

وتناقش الرسالة بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وتتكون لجنة المناقشة من الدكتور محمد بدران استاذ القانون العام بجامعة القاهرة، والدكتور محمد صبرى السنوسى أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة وعميد كلية الحقوق.

 


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نبيل لوقا بباوى

مجلس النواب

جامعة القاهرة

كلية الحقوق




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