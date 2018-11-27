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ضبط 12 سلاحا ناريا و7 كيلو حشيش مخدر فى حملة أمنية بإمبابة

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 09:55 ص
ضبط 12 سلاحا ناريا و7 كيلو حشيش مخدر فى حملة أمنية بإمبابة مخدرات مضبوطة-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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شنت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية استهدفت منطقة إمبابة، وأسفرت حملة أشرف عليها المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة عن ضبط 12 سلاحا ناريا ألى وخرطوش، و54 طلقة غير مرخصة. 
 
كما أسفرت الحملة عن ضبط 7 كيلو من مخدر الحشيش، و13 كيلو ونصف من مخدر الاستروكس، و670 جرام من مخدر الهيروين، و2780 قرص مخدر. 
وتمكن رجال المباحث من تنفيذ 269 حكما قضائيا، بينهم 3 أحكام بالسجن المؤبد، وضبط 7 أسلحة بيضاء، وإزالة عشرات المخالفات الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 

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